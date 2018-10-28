غارة إسرائيلية تستهدف 3 شبان في غزة

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استهدفت طائرة حربية إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مجموعة من الشبان الفلسطينيين قرب الحدود الشرقية لجنوبي قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن "طائرة عسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين كانوا يحاولون العبث في السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، وكما يبدو زرع عبوة ناسفة بالقرب منه".

من جانبه، أفاد مراسل وكالة "الأناضول" بأن طائرة إسرائيلية أغارت على نقطة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع مع إسرائيل.

وأشار إلى أن عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية توجهت نحو منطقة الحدث وتمركزت فيها وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.

وذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى موقع الحدث وأطلقت النار تجاهها.


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