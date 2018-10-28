«الباز»: ثورة يوليو سبب تراجع مصر

28 أكتوبر 2018 - 09:05 م

رأى العالم الدكتور فاروق الباز، أن 23 يوليو 1952، كانت سببًا في تراجع مصر في كل المجالات، بعكس ما كان يتوقعه الشعب وقتها، حسب قوله.

وقال "الباز"، خلال حواره ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم، إن جيله كان يتخيل أن ثورة 23 يوليو 1952 ستكون نقلة نوعية في تاريخ الوطن، ولكنها أدت لتراجع كل شيء.

وأضاف: "ثورة يوليو عملت يوزباشي هو كمال الدين حسين وزير التعليم العالي وهو لا يعرف عن التعليم العالي شيئًا".

وتابع: "على أيامنا كنّا فاكرين إن مصر هتبقى من أحسن بلاد العالم وكنا نتصور أننا سيكون لدينا مصانع من الإبرة للصاروخ وطاقة ذرية لأننا تخلصنا من الملكية التي كانت تعيقنا عن التقدم، ولكن الأمر لم يكن كذلك".