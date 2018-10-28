» للمرة الـ11.. الزمالك بطلًا لأفريقيا على حساب الأهلي

28 أكتوبر 2018 - 09:16 م

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ11 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه الأهلي، بنتيجة 27 / 25، فى المباراة التى أقيمت فى كوت ديفوار ليحتفظ الأبيض باللقب للموسم الثانى على التوالي.

ويعد الأبيض صاحب لقب النسخة الماضية أيضا بالفوز على الترجى التونسى فى النسخة التى أقيمت فى تونس.

كان الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 13 /11، ليواصل أبناء ميت عقبة التقدم فى الشوط الثانى من المباراة ويستطيع تحقيق اللقب على حساب المارد الأحمر.

شهد مشوار كلا الفريقان فى هذه البطولة تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول التمهيدى حيث نجح الأهلى فى تحقيق الفوز على كلا من فاب الكاميرونى 24 / 27، رد ستار الإيفوارى 34 / 21، فوينيكس الجابونى 28 / 20 ، قبل أن يحقق الفوز على رجاء أغادير المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 31 / 20 لينجح فى الفوز على المجمع الجزائرى البترولى 27 / 20 فى نصف النهائى.

أما فريق الزمالك فنجح فى تحقيق العلامة الكاملة أيضا فى الدور الأول بالفوز على كلا من رجاء أغادير المغربى 31 / 23 ثم على المجمع الجزائرى 31 / 27 وإختتم هذا الدور بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى 28 / 24 قبل أن يهزم رد ستار الايفوارى 34 / 21 فى ربع النهائى وسحق كينشاسا الكونغولى 30 / 25 فى نصف النهائى.

وشهدت نهاية مباراة نهائي افريقيا لليد بعد وصول النتيجة للتعادل 23 / 23 بين الأهلى والزمالك، هتافات من جانب الجماهير الحاضرة للكوماندوز الذى نجح فى إعادة الفارق مجددا لصالحه والتقدم على الأهلى وتحقيق لقب البطولة.