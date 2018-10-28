تفاصيل قتل شخص لشقيقته بسبب الميراث

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قتل

النيابة

الميراث

شقيقه

 أنهي عاطل حياة شقيقته بعد مشاجرة بينهما بالموسكي تلقت خلالها الأخت عدة طعنات بسلاح أبيض.

كشفت نيابة الموسكي، أن المتهم أدلى باعترافاته قائلاً: "مكنش قصدي.. استفزتني وعاوزة تاخد حقي.. لم أشعر بنفسي إلا والسكين بيدي وأطعنها لكي تتوقف عن المشاجرة معي ومطالبتي".

وأضاف، أن الخلافات بينهما منذ عدة سنوات فور وفاة والديهما وترك لهما نصف منزل قديم، ودخلي متوسط لا أتحمل أن أعطيها مبلغًا لكي تتنازل.

وأوضح، أنه لا يستطيع شراء شقة بأي مكان آخر حتى لو وافق على بيع المنزل لأن ثمنه لا يكفي لشراء شقة تمليك فلذلك أراد أن يبقى الوضع كما هو عليه ويعيش بمنزل والده كحق له.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضبطت عاطل طعن شقيقته عدة طعنات في مشاجرة بينهما بسبب الاختلاف على الميراث في الموسكى.

وتلقى قسم شرطة الموسكي، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ومصابة بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة "سميرة ح ا" 39 سنة، ربة منزل مصابة بجروح متفرقة بالجسد وتم نقلها لمستشفى أحمد ماهر، وطرف ثان "أحمد ح ا" 43 سنة، عاطل "شقيق المجني عليها".

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية حول الإرث تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثًا ما بها من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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