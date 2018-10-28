«سواريز»: برشلونة تستطيع الفوز بدون «ميسي»

28 أكتوبر 2018 - 09:25 م

أعرب لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، عن سعادته بفوز البرسا على ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

قال سواريز فى تصريحات عقب المباراة "ميسي أفضل لاعب في العالم، هذا شيء هام بالنسبة للفريق أن نفوز بدونه، ولكنه الأهم والأكثر تأثيرا"، وأضاف "عرفنا كيف نتغلب على هذه اللحظات الصعبة، ريال مدريد خرج للبحث عن النتيجة والعودة مبكرا، سجلوا هدف تقليص الفارق، بعد ذلك قدمنا عملا جيدا من الناحية الدفاعية وركضنا بشكل جيد".

وتابع مهاجم برشلونة "سعيد جدا بالنقاط الثلاث وهي هامة جدا في الكلاسيكو أمام الخصم الأبدي، وقدمنا مباراة كبيرة، إنها لحظات سعيدة لا تنسى في أسبوع مليء بالأخبار السعيدة بمجيء طفلي الثالث وحضورهم كلهم في الملعب".

يذكر أن برشلونة استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة استمر بها فى المركز التاسع.