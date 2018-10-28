الاستئناف تؤيد إخلاء سبيل 6 من "ألتراس أهلاوي"

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إخلاء سبيل

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الاستئناف

رفضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 6 من عناصر رابطة "ألتراس أهلاوي"، وأيدت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه.

والمخلى سبيلهم هم: "أحمد جمال عبدالله وأحمد محمد عبد الكريم، ومصطفى سعيد عبد الوهاب وأحمد محمد مصطفى وإسماعيل يحيي إسماعيل وأحمد عزوز"

ووجهت النيابة للمضبوطين تهم التظاهر، والشغب وتعطيل المواصلات والتجمهر والتظاهر وحيازة الشماريخ والمفرقعات وحيازة أدوات من شأنها الاعتداء على العامة.

وطالب محمد رشوان المحامي الحاضر للدفاع عن المتهمين أمام محمد شحرور وكيل نيابة بولاق الدكرور، بإخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي، واستبعاد الجرائم المنسوبة للمتهمين لعدم وجود دليل على التظاهر أو التجمهر أو الانضمام لجماعة محظورة.

كما طالب باستحالة تصور الواقعة، وبطلان القبض كون المتهمين قبض عليهم من داخل مقهى عام، والدليل هو وجود شاشة عرض وجهاز عرض داخل الإحراز، وسقوط حبس المتهمين لمرور 48 ساعة دون عرضهم على النيابة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحفظت على 6 أشخاص من "ألتراس أهلاوي"، عقب التحفظ عليهم أثناء الاحتفال بالصعود لدور النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر، بعد مباراته مع وفاق سطيف الجزائري، في منطقة بولاق الدكرور، وتم القبض عليهم بعدما حاولوا إشعال "الشماريخ" احتفالا بالتأهل، ما تسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة المرور، وقرر قاضى المعارضات بإخلاء سبيلهم، وطعنت النيابة على القرار الصادر ورفضت المحكمة الطعن وأيدت قرار إخلاء السبيل.


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