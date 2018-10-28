رد فعل «السوستجية» تجاه طفلة رفضت ارتداء النظارة لمعايرتها

28 أكتوبر 2018 - 09:30 م

اشتكى أحد أعضاء جروب "جت في السوستة"، الأكثر انتشارًا على "فيس بوك"، من رفض ابنة أخته ارتداء النظارة نتيجة معايرة زملائها ونصيحة أحد السيدات لها بأن النظارة لا تصلح للأطفال وهو ما جعلها تشعر بأن لديها إعاقة.

وتفاعل أعضاء الجروب بشكل إيجابي مع الطفلة، حيث بادر كثير من الأعضاء بالتقاط بعض صورهم بالإضافة لأطفالهم أثناء ارتداء النظارة.

وكان الشاب الذي يدعى محمد سعيد قد في كتب منشور له على الجروب: "بعد اذنكو يا شباب... بنت اختى سيليا 8 سنين بتلبس نضارى نظر لان نظرها ضعيف...حصل موقف من واحدة منها لله مبتفهمش حسست البنت انها عندها اعتقة بسبب النضارة وملام من نوع انتي لسا صغيرة وهكذا...دا طبعا غير الكلام اللي بيتقال من زمايلها في المدرسة...البنت منهارة وكسرت النضارة وقالت مش هلبسها تاني..البنت نفسيتها مدنرة حرفيا ومش متقبلة اي كلام في الموضوع اصلا".

وأضاف الشاب:" طلب بسيط منكو يمكن يساعد في ان نفسيتها تتحسن..فكرت اني اعمل بوست هنا ونصورلها فيديوهات مثلا 10 ثواني واحنا لابسين نضارة سواء انتو او ولادكو او اي حد ونوجهلها اي كلمة بسيطة نحسم بيها نفسيتها ونحسسها ان النضارة شئ طبيعي..وانا هفرجها على كل داا لعل وهسى نحسنها شوية...مستني الفيديو في الكومنتات".

شاهد ردود فعل أعضاء الجروب..