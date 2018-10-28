ضبط 33 قضية مخدرات بالمدارس والجامعات

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شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، عددا من الحملات لضبط تجار المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط 33 قضية اتجار في المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 42 متهمًا، وبحوزتهم 196 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و330 جرامًا من الهيروين، و2.2 كجم من مخدر الاستروكس، و170 جرام أفيون، و7 كيلو جرامات من نبات البانجو، و12 ألفًا و490 قرصًا مخدرًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.


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