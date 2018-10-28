ضبط شخصين بحوزتهم 20 كيلو بانجو

28 أكتوبر 2018 - 09:49 م

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط شخصين بحوزتهما 20 كيلو بانجو، في طريقها للتهريب بقصد الاتجار بزمام مركز ومدينة أبنوب.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بضبط المقدم عبد المجيد مختار، 20 كيلو بانجو داخل سيارة تحمل رقم 3768 "د ب س" شيفروليه بحوزة "أمين. م. ع" 22 سنة، مقيم شبراهور السنبلاوين، و"عبد المنعم. و. ع" 16 سنة مقيم بذات العنوان.

وبسؤال المتهمين اعترفا بحوزتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، بعد الحصول عليها من "محمد. ع. ع" 32 سنة فلاح مقيم بني محمد بمركز أبنوب، وباستخراج قرار ضبطه وتفتيش منزله عثر على كمية أخرى من المخدرات بينما فر هاربا، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الثالث.