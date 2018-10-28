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إقالة مدرب الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي

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افريقيا

المصريون

الاهلى

قرر مجلس إدارة  النادي الأهلي إقالة عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، بعد خسارة اللقب الأفريقي للأندية أبطال الدوري، أمام الزمالك بنتيجة (24-26).

ومن المقرر أن يصدر قرار رسمي من النادي الأهلي بإقالة المدرب، عقب عودة الفريق وتقديم الجهاز الفني تقريره الفني بشأن المشاركة في البطولة، وأسباب الخسارة أمام الزمالك.

وارتكب الجهاز الفني عددا كبيرا من الأخطاء في البطولة، أبرزها عدم تأييد اسم لاعب سموحة المعار للقلعة الحمراء أبو الفتوح أحمد "حماصة"، في قائمة البطولة، وهو ما حرم الأهلي من مجهوداته بالرغم من وجوده ضمن البعثة.


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