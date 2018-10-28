زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة المولد النبوي

28 أكتوبر 2018 - 09:52 م

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية، خلال الفترة من 2018/11/21 حتى 2018/12/20، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما تأتي الزيارة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1440 هــ، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون، لمشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.