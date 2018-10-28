فالفيردي: لم أتوقع الانتصار الكاسح على ريال مدريد

28 أكتوبر 2018 - 10:10 م

قال أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إنه لم يتوقع الفوز الكاسح على ريال مدريد بخمسة أهداف لهدف في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أكد فالفيردي "كنت أتوقع الانتصار على ريال مدريد، لكن ليس بهذا العدد الكبير من الأهداف فهو انتصار تاريخي بالنسبة لي".



وأضاف "ريال مدريد في الشوط الثاني فاجأنا، ولكن كسبنا مساحات في ملعبهم، وكنا نحتاج القوة البدنية والسرعة في الشوط الثاني لذلك قمت بإجراء تلك التبديلات".



وأوضح فالفيردي " المباراة كانت كالملاكمة، فالبارسا أثبت على هويته بعد إصابة ميسي، لقد انتصرنا في كافة المباريات بهذا الأسبوع الصعب".



وتابع المدير الفني لبرشلونة تصريحاته قائلًا "شخصيًا بعد الانتقادات أقول بأننا عندما نفوز نشعر بالهدوء والسعادة، وعندما نتعثر نكون بالقرب من الجحيم".

