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جورجيا.. إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

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أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الجورجية، في الوقت المحدد وهو الساعة الثامنة مساء الأحد بالتوقيت المحلي (16.00 ت.غ).
وعقب الإغلاق، قال رئيس البرلمان الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، إن "استطلاع الخروج يشير إلى حصول المرشحة المستقلة سالوميه زورابيشفيلي، على 52 بالمئة من الأصوات".
وشدّد في تصريحات صحفية، على ضرورة انتظار النتائج الرسمية من أجل البت فيما إذا كان ستنظم جولة ثانية للانتخابات، مستدركا أنه من وجهة نظره فإن "الانتخابات ستحسم من الجولة الأولى".
غير أن قناة "روستافي 2" الجورجية، قالت إن استطلاع الخروج يفيد بأن "زورابيشفيلي" المرشحة التي تحظى بدعم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، والمرشح "غريغول فاشادزه" الذي يحظى بدعم الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، حصل كل منهما على 40 بالمئة من الأصوات.
واعتبرت القناة أن النتيجة الحالية تشير إلى احتمال عقد جولة ثانية.
ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الجورجية، نتيجة الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق الأحد.
ويشترط الدستور الجورجي، حصول المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين للفوز بالمنصب من الجولة الأولى.
وبحسب آخر تعديل للدستور الجورجي، فإن رئيس البلاد سيتم اختياره من قِبل البرلمان اعتبارا من عام 2023. -

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