إدانات عربية وإسلامية لاستهداف معبد يهودي بأمريكا

28 أكتوبر 2018 - 10:40 م

أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الهجوم على معبد يهودي في مدينة "بيتسبرغ" بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أمس السبت.



وأسفر الهجوم، الذي استهدف معبد "شجرة الحياة" اليهودي، عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين، بينهم 4 من رجال الشرطة، في أكثر هجوم دموي يطال اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.



وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، توجيه 29 تهمة فيدرالية إلى اليميني المتطرف روبرت باورز، الذي نفذ الهجوم.



بدورها أعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن "الإدانة الكاملة" للحادث.



وأكدت "رفضها كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، بما في ذلك استهداف دور العبادة".



كما أدانت الخارجية السعودية، وفق بيان، "بأشد العبارات" الحادث.



وأكدت رفض المملكة "لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وما تعكسه من فكر متطرف".



وأدانت الخارجية البحرينية، الحادث، مؤكدة في بيان "موقف البحرين الرافض لكل أشكال العنف والتطرف".



وأعلنت "وقوف المنامة إلى جانب واشنطن وتضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والسلم".



فيما أدانت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة الهجوم على المعبد اليهودي.



وقالت السفارة، في تغريدة عبر "تويتر" نقلاً عن السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة: "ندين كافة أعمال العنف والكراهية ضد الأبرياء بسبب ديانتهم أو عرقهم أو معتقداتهم".



في السياق ذاته، أدان الأزهر، الهجوم الإرهابي، مؤكدًا في بيان أن "كل اعتداء على نفس أو دار عبادة هو إرهاب مدان، ويجب أن يعاقب مرتكبه، أيا كانت دوافع المجرم وخلفياته الدينية والفكرية".



وأمس السبت، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم على المعبد اليهودي.

وكتب الرئيس أردوغان، عبر "توتير"، قائلا: "أدين الهجوم الإرهابي على المعبد في بيتسبرغ، وأقدم تعازينا القلبية لأسر الضحايا والشعب الأمريكي".



فيما قالت الخارجية التركية، في بيان، إنّها "تلقت ببالغ الأسى والحزن نبأ مقتل العديد من الأشخاص في الهجوم".

