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تعليق ناري لـ"نتنياهو" على ذهبية لاعب جودو بأبوظبي

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نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بلاعب الجودو الإسرائيلي الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة دولية بأبوظبي.
وقال نتنياهو، في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"،: أقول للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، جلبت لنا فخرًا عظيمًا حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا!".
وعزف النشيد الإسرائيلي في إمارة أبوظبي، اليوم، للمرة الأولى في دولة خليجية، بعد إحراز اللاعب للميدالية الذهبية في مسابقة "غراند سلام" الدولية.
ويشكل عزف النشيد الوطني وحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف المسابقة إحدى الخطوات المهمة في سعي إسرائيل إلى التقرب من الدول العربية.
وبثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف تبكي أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.
وهذه هي المرة الأولى، التي يشارك فيها وزير وبعثة رياضية إسرائيلية، تحت علم بلادهم، في حدث رياضي بالخليج العربي، حسب مسؤولين إسرائيليين.
وفي يوليو/تموز الماضي، حذّر الاتحاد الدولي للجودو منظمي البطولة من أنه سيلغي المسابقة إذا لم يسمحوا للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة على قدم المساواة.
واضطرت الإمارات للسماح للاعبي الجودو الإسرائيليين بالتنافس تحت عَلم بلادهم، وعزف النشيد الوطني في حال فوز لاعب إسرائيلي بميدالية ذهبية.
وكان منظمو دورة أبوظبي رفضوا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.
كما رفضوا، العام الماضي، كذلك السماح لأعضاء الوفد الإسرائيلي برفع لافتات أو وضع أي إشارات تحدد جنسيتهم.
وتزامنت زيارة ريغيف إلى الإمارات، التي استهلّتها الخميس، مع زيارة قام بها نتنياهو إلى سلطنة عمان المجاورة يوم الجمعة الماضي، هي الأولى لرئيس وزراء منذ عام 1996.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز، الأحد، أنه سيتوجه إلى سلطنة عمان، الأسبوع المقبل، لحضور مؤتمر النقل الدولي بدعوة من نظيره العماني.
وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، أعلن، الإثنين الماضي، أنه سيتوجه إلى دبي حيث سيمثل بلاده في مؤتمر دولي حول أمن المعلوماتية.
وأعرب مسؤولون فلسطينيون، السبت، عن قلقهم إزاء إرتفاع وتيرة "التطبيع العربي" مع إسرائيل. -

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