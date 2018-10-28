بهدف قاتل.. ألافيس يصعد إلى وصافة "الليجا"

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بالفيديو.. ديبورتيفو ألافيس يهزم فالنسيا بثنائية

المصريون ووكالات

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صعد فريق ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
وتغلب ألافيس على ضيفه فياريال بهدفين لهدف في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد ألافيس إلى 20 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.
نجح فياريال في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله جيرارد مورينو في الدقيقة العاشرة.
وبحث لاعبو ألافيس عن فرصة إدراك التعادل متسلحين بعاملي الأرض والجمهور وهو ما تحقق في الدقيقة 51 عبر الأرجنتيني جوناثان كاييري.
وتبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن الفوز وهو ما تحقق في الدقيقة 94 عندما خطف بورخا باستون هدف الثلاث نقاط لألافيس. 

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