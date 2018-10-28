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ميلان يعبر سامبدوريا بصعوبة في "الكالتشيو"

الرياضة

اي سي ميلان أول المتأهلين لدور الثمانية بكأس إيطاليا
اي سي ميلان أول المتأهلين لدور الثمانية بكأس إيطاليا

المصريون ووكالات

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يوفينتوس يواصل التغريد على قمة "الكالتشيو"

عبر فريق اي سي ميلان، اليوم الأحد، ضيفه سامبدوريا بصعوبة بتغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة العاشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد اي سي ميلان إلى 15 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سامبدوريا، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 28 نقطة.
بادر ميلان صاحب الضيافة بتسجيل هدف في الدقيقة 17 عبر باتريك كوتروني، وبعدها بأربع دقائق أدرك سامبدوريا التعادل عن طريق ريكاردو سابونارا.
وجاءت الدقيقة 31 لتشهد معها الهدف الثاني لسامبدوريا عن طريق فابيو كوالياريلا، وبعدها بخمس دقائق أدرك ميلان التعادل عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط وهو ما تحقق في الدقيقة 62 بتسجيل الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو الهدف الثاني لميلان.
وفشلت جميع محاولات سامبدوريا في إدراك التعادل، ليخرج اي سي ميلان فائزًا بالثلاث نقاط. -

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