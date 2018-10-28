جيش الاحتلال يقتل ثلاثة أطفال فلسطينيين بغزة

28 أكتوبر 2018 - 10:53 م

استشهد ثلاثة أطفال فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب الحدود الشرقية لجنوبي قطاع غزة مع إسرائيل.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أشرف القدرة، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه، إن "طواقم الإسعاف نقلت 3 شهداء أطفال تتراوح أعمارهم ما بين (12 إلى 14 عاما) من موقع القصف الإسرئيلي بالمنطقة الشرقية لجنوبي القطاع".



وأشار القدرة إلى أنه تم نقل الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.



وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له وصل الأناضول نسخة منه، أن طائراته العسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الأمني بين غزة وإسرائيل.



وزعم الجيش أن "الشبان كانوا يحاولون العبث في السياج الأمني وكما يبدو زرع عبوة ناسفة بالقرب منه".



وكان مراسل الأناضول قد أفاد بأن طائرة إسرائيلية أغارت على نقطة قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع مع إسرائيل.



وأشار إلى أن عددا من الآليات العسكرية المدرعة الإسرائيلية توجهت نحو منطقة الحدث وتمركزت فيها وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.



وذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى موقع الحدث وأطلقت النار تجاهها، قبل أن تسمح لها بانتشال الشهداء لاحقا.



يأتي ذلك بعد موجة تصعيد شهدها القطاع مساء الجمعة وليلة السبت الماضيين، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية 80 غارة على مناطق متفرقة في غزة، استهدفت معظمها مواقع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس".



وأعلنت تل أبيب أن القصف يأتي ردًا على صواريخ أطلقتها حركة "الجهاد الإسلامي" من غزة واستهدفت جنوبي إسرائيل، عقب استشهاد 6 فلسطينيين، مساء الجمعة، أثناء قمع الجيش الإسرائيلي مظاهرات سلمية في أنحاء متفرقة من غزة والضفة الغربية.