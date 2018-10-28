بريطانيا ترفض منح جنسيتها لأربعة من أقارب "الأسد"

28 أكتوبر 2018 - 11:00 م

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، بأنّ المملكة المتحدة رفضت منح جنسيتها لأربعة من أقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد.



وقالت الصحيفة، إنه تم رفض منح الجنسية البريطانية لإحدى عمّات "الأسد" وثلاثة من أبناء عمومته.



وأضافت: "قيل لهم (أقارب الأسد المتقدمين للجنسية) إن منحهم جواز سفر بريطاني يقوض معارضة الحكومة لنظام بشار الأسد الدموي".



وقدم هؤلاء الأشخاص، في وقت سابق، استئنافاً على قرار الحكومة، غيّر أنه تم رفضه من قبل لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.



واعترف القضاة "أنهم لا يعرفون بالضبط مدى قرب هؤلاء الأشخاص من بشار الأسد، لكن ما يهم هو الضرر الذي قد يلحق بسمعة بريطانيا إذا تم السماح لهم بالحصول على الجنسية".



وفي السياق، كانت الخارجية البريطانية قد حذرت وزارة الداخلية من أن منح الجنسية لأقارب رئيس النظام السوري "سيتم تفسيره على أنه موقف غير حازم تجاه نظام الأسد".

