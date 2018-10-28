أهلي جدة السعودي يعود بانتصار من الجزائر عربيًا

28 أكتوبر 2018 - 11:10 م

اقترب فريق أهلي جدة السعودي، اليوم الأحد، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.



وتغلب أهلي جدة على مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي البطولة.



وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي أهلي جدة الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.



فيما يحتاج وفاق سطيف للفوز بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 لانتزاع بطاقة العبور لربع النهائي.



ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



ومع حلول الدقيقة 57 جاء هدف التقدم لأهلي جدة عبر عبد الرحمن غريب لتزداد بعدها الإثارة في أحداث اللقاء.

