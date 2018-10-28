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كواليس وأسرار زيارة نتنياهو لـ"عمان"

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كواليس وأسرار زيارة نتنياهو لـ"عمان"

عرب وعالم

قابوس
قابوس

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ماذا قال "نافعة" عن استقبال قابوس لـ«نتنياهو»؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن وزير الاستخبارات، يسرائيل كاتس، يزور سلطنة عمان، الأسبوع القادم.
ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء يوم الأحد، أن وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيزور سلطنة عمان، الأسبوع القادم، للمشاركة في مؤتمر دولي حول النقل الدولي.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو أعلن خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، ظهر يوم، الأحد، أن يسرائيل كاتس يزور العاصمة العمانية، مسقط، في زيارة سياسية، رغم أن الزيارة تأتي في إطار الاشتراك في مؤتمر دولي للنقل.
وأكدت القناة أن كاتس سيعرض في المؤتمر مبادرة أو اقتراح مشترك بينه ونتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقضي بمد خطوط نقل أو سكك حديدية بين إسرائيل ودول الخليج، أو مد البحر المتوسط بدول الخليج، مرورا بإسرائيل والأردن.
يشار إلى أن نتنياهو وزوجته، سارة، ووفد إسرائيلي رفيع المستوى، زار سلطنة عمان، أول أمس، الجمعة، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.

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