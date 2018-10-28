"السيسي" يستقبل رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

من جانبه، وجه رئيس مؤتمر ميونخ الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن المقرر انعقاده عام 2019، مواكبة لتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال 2019، لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.



يذكر أن مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، هو أحد أهم المحافل العالمية السياسية وملتقي العديد من القادة والشخصيات الدولية من مختلف العالم في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، لتبادل وجهات النظر والآراء وبحث سبل تسوية النزاعات سلمياً من خلال الحوار المعمق بين الخبراء المتخصصين في تلك المجالات.