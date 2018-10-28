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"السيسي" يستقبل رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

الحياة السياسية

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المصريون ووكالات

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تفاصيل لقاء «السيسي» برئيس الكونجرس اليهودي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الأحد بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية السفير ولفجانج ايشنجر.
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح، إن الرئيس السيسي شدد - خلال اللقاء - على أهمية عملية بناء الوعي لدى شعوب المنطقة لإدراك واقعها الفعلي؛ ومن ثم الشروع في الإصلاح وصياغة الحلول بناءً علي تشخيص سليم على نحو ينهى معاناة تلك الشعوب ويطلق مرحلة حقيقية من التنمية في المنطقة.
من جانبه، وجه رئيس مؤتمر ميونخ الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن المقرر انعقاده عام 2019، مواكبة لتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال 2019، لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.
يذكر أن مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، هو أحد أهم المحافل العالمية السياسية وملتقي العديد من القادة والشخصيات الدولية من مختلف العالم في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، لتبادل وجهات النظر والآراء وبحث سبل تسوية النزاعات سلمياً من خلال الحوار المعمق بين الخبراء المتخصصين في تلك المجالات.

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