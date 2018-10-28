هذا ما قاله نور محمدوف عن "الأيقونة" محمد صلاح

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نور محمدوف ومحمد صلاح
نور محمدوف ومحمد صلاح

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أشاد البطل الروسي، حبيب نور محمدوف، المتوج بلقب بطولة الفنون القتالية المختلطة «UFC»، الأحد، بالنجم، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
وقال محمدوف في حوار خاص مع صحيفة «الاتحاد» الإماراتية: «أتابع محمد صلاح لكنى لم ألتقه من قبل، هو لاعب رائع نحن نريد نماذج كثيرة مثله، تعكس الصورة الحقيقية للأخلاق، وتقدمنا للعالم بشكل مميز».
وأضاف: «محمد صلاح صنع شعبية كبيرة في ناديه، وحول العالم، لأنه ملتزم، أشعر أن الله يقف معه، الأجيال الجديدة لدينا تحتاج إلى من هم مثل محمد صلاح كي يتعلموا منه التواضع والتجرد مهما كان مشهورا ومبدعا».
وتابع: «إنه أيقونة يجب أن نحافظ عليها، وأن نقف جميعاً خلفه كي يستمر في النجاح، أنا معجب به وبأخلاقه وبقيمه التي يرسيها كل يوم في الملاعب الأوروبية».

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