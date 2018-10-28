» تعليق مدرب ريـال مدريد على الهزيمة أمام برشلونة

28 أكتوبر 2018 - 11:40 م

أكد جولين لوبتيجي المدير الفني لنادي ريـال مدريد الأسباني، أنه لا يخشى قرار الإقالة بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام برشلونة في لقاء «الكلاسيكو» بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقال لوبتيجي، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة الكلاسيكو، ولكن لدى القوة من أجل الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة».. مضيفا «ريال مدريد يعاني منذ بداية الموسم بسبب الإصابات؛ مما جعلنا نفتقر لمزيد من الحلول، ولكن في الفترة المقبلة يجب على اللاعبين مساندة بعضهم البعض من أجل الخروج من هذه الأزمة».



وأوضح أنه المدرب ومسئول عما يحدث داخل الفريق، ويجب على الجميع التكاتف لعبور تلك المرحلة الصعبة، رافضا تحميل لاعبيه مسئولية الهزيمة.

