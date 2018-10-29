"أديب" يدافع عن "مبارك" و"العادلي".. هذا ماقاله

29 أكتوبر 2018 - 12:23 ص

قال الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس الأسبق مبارك سيدلي بأقواله في قضية اقتحام السجون يوم 2 ديسمبر المقبل، موضحًا أنه لأول مرة في التاريخ يقف رئيس مخلوع في مواجهة رئيس معزول.

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "هيكون سيرك قومي"، معقبًا: "في 30 سؤال عن ثورة يناير لم نجد لهم إجابة حتى الآن".

وتسائل "أديب": "من قتل المتظاهرين في الشوارع خلال ثورة 25 يناير؟"، مضيفًا أن هناك حوالي 800 شخص قتلوا خلال أحداث الثورة.



وأضاف "أديب" أن معرفة إجابة هذا السؤال هام للتاريخ، وفي صالح الدولة، مضيفًا: "قولولي حماس قتلت الشباب، أو الحرس الثوري الإيراني هو اللي قتلهم".

