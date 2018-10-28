وزير التعليم: إصدار قانون جديد لتجريم الدروس الخصوصية

28 أكتوبر 2018 - 11:50 م

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القضاء على الدروس الخصوصية كان مخطط له، لكن وجود حوادث بمركز الدروس الخصوصية بالإسكندرية ساعدنا على تطبيق الخطة بشكل أسرع، لكونه ساعد في إفهام الأهالي أن الموضوع يمثل خطر، وأن هذه المراكز غير مرخصة، وبعض المفصولين من الوزارة يمارسوا العمل بهذه المراكز.



وأوضح "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، يوم الأحد، أنه لا بد من التأكد من المعلمين المتواجدين بهذه المراكز فهم غير حاصلين على مؤهل تربويين، وهم مثل من يفتح عيادة وهو غير طبيب.

