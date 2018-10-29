"التموين" تُحذر من هذا الأمر الخطير

حذر عبد المنعم خليل، مدير عام الإدارة العامة بوزارة التموين، المواطنين من خطورة السلع المتواجدة بالأسواق العشوائية على الصحة.



وقال "خليل"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن السبب في انتشار الأسواق العشوائية زيادة عدد السكان، مع نقص المعروض وإرتفاع الأسعار، معقبًا: "المواطن يبحث عن الأسعار الأرخص، لكنه لا يعلم أنها قد تؤدي به لمخاطر كثيرة صحيًا".

