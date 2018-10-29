"التموين" تُحذر من هذا الأمر الخطير

حذر عبد المنعم خليل، مدير عام الإدارة العامة بوزارة التموين، المواطنين من خطورة السلع المتواجدة بالأسواق العشوائية على الصحة.
وقال "خليل"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن السبب في انتشار الأسواق العشوائية زيادة عدد السكان، مع نقص المعروض وإرتفاع الأسعار، معقبًا: "المواطن يبحث عن الأسعار الأرخص، لكنه لا يعلم أنها قد تؤدي به لمخاطر كثيرة صحيًا".
وأضاف "خليل" أن المصانع المرخصة يكون هناك جهات رقابية تقوم بالتفتيش عليه، وهناك تنسيق تام مع أجهزة الطب البيطري والصحة للتفتيش على السلع الموجودة بالأسواق، مشددًا على أن المستهلك هو الرقيب الأول، معقبًا: "إحنا 100 مليون مواطن، مش هنجيب 100 مليون رقيب على المواطنين".