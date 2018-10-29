» طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة "الشناوي"

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كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تعرض لكدمة في مفصل الفخذ، خلال لقاء فريقه أمام الوصل الإماراتي، مساء أمس.
وأوضح طبيب الأهلي، أن الجهاز الفني فضّل عدم استمرار الشناوي في المباراة حفاظًا عليه حتى لا تتفاقم إصابته، حيث تم التعامل مع الحارس طبيًا فور خروجه من اللقاء مباشرة لتجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، ببرج العرب على أن يكون لقاء الإياب بملعب رادس يوم 9 من نوفمبر القادم.
جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعادل، مساء أمس الأحد، مع الوصل الإماراتي في ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب

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