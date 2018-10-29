ليستر سيتي يعلن وفاة مالكه بحادث الطائرة المحطمة

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن وفاة مالكه، الملياردير التايلاندي/ فيتشاي سريفادانابرابا، بعد إثبات تواجده على متن الطائرة التي تحطمت السبت الماضي، خارج ملعب كينج باور خلال إقلاعها.



ونشر النادي الإنجليزي بياناً لنعي مالكه، جاء كالتالي: ” بقلب مكسور نعلن وفاة الرئيس فيتشاي سريفادانابرا، الذي كان بين من لقوا حتفهم مساء السبت، عندما تحطمت طائرة مروحية تحمله هو و4 أفراد آخرين خارج ملعب كينج باور. لم ينج أي شخص من الخمسة الذين تواجدوا على الطائرة”.

