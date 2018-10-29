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نيجيريا.. مقتل جندي وإصابة 4 في هجوم لـ "بوكو حرام"

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أعلن الجيش النيجيري، الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 4 أخرين، في هجوم لجماعة "بوكو حرام"، الإرهابية، استهدف قوات عسكرية في بلدة غاشيغار، شمال شرقي البلاد.
وأضاف الجيش، في بيان، أنّ الهجوم استمر لبضع ساعات، منذ ليل السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد.
وأفاد بأن قواته الجوية تمكنت من قتل عدد من مسلحي جماعة "بوكو حرام" (لم يحدده) في الوقت الذي عملت فيه قوات المشاة والمدفعية على صد هجوم المسلحين على الأرض.
وتابع الجيش النيجيري: "فروا (المسلحون) في حالة فوضى بسبب قوة النيران من القوات والدعم الذي قدمته القوات الجوية النيجيرية، ومع ذلك قتل جندي واحد وأصيب 4 أخرون وتم إجلاء المصابين على الفور لتلقي العلاج".
وحاول المسلحون إسقاط طائرات هليكوبتر عسكرية أتت لتقديم دعم جوي للقوات التي تتعرض لهجوم المسلحين، دون أن يتمكنوا من ذلك، وفق المصدر ذاته.
من جهته، أشار المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيبيكونيل دارامولا ، أنّ المسلحين جاءوا إلى موقع الهجوم "في 13 شاحنة على الأقل".
وتأسست جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا في 2002، وتسببت هجماتها في مقتل أكثر من 20 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009، حسب تقارير غربية.
ومنذ 2015، تنفذ الجماعة هجماتها في عدد من الدول المجاورة لنيجيريا وهي الكاميرون وتشاد والنيجر. 

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