  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:37 ص
بحث متقدم
ياسمين الخطيب

ماذا قالت "الخطيب" بعد تغريدة "العقاد" المثيرة للجدل؟

عمرو أديب

"أديب" يدافع عن "مبارك" و"العادلي".. هذا ماقاله

نور محمدوف ومحمد صلاح

هذا ما قاله نور محمدوف عن "الأيقونة" محمد صلاح

قابوس

كواليس وأسرار زيارة نتنياهو لـ"عمان"

خاشقجي

معلومة خطيرة بشأن مقتل "خاشقجي"

مبارك ومرسي

«مبارك» و«مرسي» وجها لوجه لأول مرة

البرلمان

أزمة «تغيير الصفة الحزبية» تتفجر مجددًا تحت قبة البرلمان

العالم المصري الدكتور فاروق الباز

«الباز»: ثورة يوليو سبب تراجع مصر

تحذير هيئة الغذاء والدواء السعودية

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها بسبب منتج مصري

زفة شعبية للطماطم

«يا مجننة الناس».. زفة شعبية لـ «الطماطم»: والله بعودة يا غالية

بالفيديو..

"التموين": هذا ما سيحدث للبطاطس في الفترة المقبلة

الحياة السياسية

البطاطس
البطاطس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الفِيزْيَاءُ .. مِنْ الفِتْنَةِ الصَّامِتَةِ إلى هَوَسِ الأسْئِلَةِ

#

"شعبة الدواجن": هذا هو الهدف من قرار منع بيع الطيور الحية

#

سكان «ماسبيرو» وجزيرة الوراق ضحايا خطط التطوير

#

«بوتين» و«أردوغان» يتوصلان لتسوية بشأن «إدلب»

صرح أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، بأن سعر البطاطس أصبح ما بين 4 إلى 6 جنيهات في الأسواق، وذلك بعد تدخل وزارات الحكومة المعنية، حيث انخفض السعر إلى النصف خلال 48 ساعة.
وأوضح “كمال” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج”رأي عام” المذاع على شاشة “TeN” أن أعداد منافذ الخضار الثابتة وصل إلى 166 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بهدف زيادة المعروض والبيع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع مبادرة “خضار بلدنا”.
وأضاف أن قرار وزير الزراعة بمنع التخزين واستمرار السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأيضا منافذ وزارة الداخلية “كلنا واحد”، ساهم في حل أزمة البطاطس الأخيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"كارتيرون" على تعادل الأهلي
» طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة "الشناوي"
» تعليق مدرب ريـال مدريد على الهزيمة أمام برشلونة
» وكيل حقوق البرلمان ترد على «أحمد موسى»
» بالفيديو.. غسيل سيارات القنصلية من أثار دماء "خاشقجي"
» الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الوصل الإماراتي
» لأول مرة.. عبدالخالق عبدالله يهاجم حكام الإمارات
» إقالة مدرب الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي
» مظاهرات بإسرائيل ضد "تردي الوضع الأمني" على حدود غزة
» للمرة الـ11.. الزمالك بطلًا لأفريقيا على حساب الأهلي
» السعودية تدين الهجوم على الكنيس اليهودي في بنسلفانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس