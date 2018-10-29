"أبو مازن": صفقة القرن لن تمر كما مر وعد بلفور

29 أكتوبر 2018 - 01:51 ص

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، إنّ «صفقة القرن لن تمرّ» مثلما مر وعد بلفور المؤسّس لدولة إسرائيل قبل قرن من الزمن، في إشارة إلى مشروع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.



وأضاف عبّاس، في خطاب ألقاه في مستهل أعمال المجلس المركزي في رام الله، مساء الأحد، أنّ «وعد بلفور كان البداية، وهو أساس المشكلة، وإذا مرّ وعد بلفور فلن تمرّ صفقة القرن».



وتابع مخاطبا أعضاء المجلس المركزي: «أنتم اليوم أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيّداً، ما زالوا يتحدّثون عن صفقة العصر، وأنّهم سيقدّمونها بعد شهر أو شهرين، لكنّهم قدّموا كل صفقة العصر ولم يبق منها شيء».



وأردف: «لقد مررنا بمثل هذه المرحلة وبمراحل خطيرة لكن ليس أخطر من هذه المرحلة».



وشدّد الرئيس الفلسطيني بأنّ «القدس نقلوا السفارة إليها، وحقّ اللاجئين يحاولون أن ينهوه، وقال بكل وقاحة إنّ اللاجئين 40 ألفا. يخرب بيتك!».



وأكّد عبّاس أن عدد اللاجئين «اليوم 6 ملايين، وقالوا إنهم 40 ألفا فقط من أجل إنهاء قضيتهم، وأنا أقول إنّها لم تنته».

