شاهد .. تسريحة "صلاح" الجديدة تثير غضب جمهوره

29 أكتوبر 2018 - 06:33 ص

أثار النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح امتعاض جماهيره بعد "النيو لوك" الذي ظهر به .



ونشر "صلاح" صورة لنفسه رفقة الحلاق الخاص به ، حيث قام بتغيير تسريحة شعره المعتادة إلى تسريحة بدت أكثر غرابة .



وسخر نشطاء من التسريحة ، حيث قال أحدهم : "الحلاق ضحك عليك يا أبو صلاح .. وقال آخر: "







