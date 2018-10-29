شاهد .. تسريحة "صلاح" الجديدة تثير غضب جمهوره

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ليفربول

أثار النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح امتعاض جماهيره بعد "النيو لوك" الذي ظهر به .

ونشر "صلاح" صورة لنفسه رفقة الحلاق الخاص به ، حيث قام بتغيير تسريحة شعره المعتادة إلى تسريحة بدت أكثر غرابة .

وسخر نشطاء من التسريحة ، حيث قال أحدهم : "الحلاق ضحك عليك يا أبو صلاح .. وقال آخر: "هيدخل عالمدافع فيقوم المدافع يقع مالضحك .. برافو ياصلاح خطة في منتهى الذكاء".

وقال ثالث: " بدل ما جيت تكحلها عمتها بصراحه .. على الأقل في الأول كنت أروش شوية".

الصور:




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