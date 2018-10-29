  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس "السيسى" بشأن الإسكان الاجتماعي

ماليزيا: العثور على قطعة حطام في تنزانيا من الطائرة المفقودة

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة

لاعبي المنتخب

"أجيرى" يعلن قائمة الفراعنة المحليين فى هذا الموعد

محمد مرسي

الباز عن مرسى: "خيبة كبيرة ومصر كانت متبهدلة"

البنك المركزي

المركزي يطرح سندات بـ1.7 مليار جنيه تعرف علي السبب

عمرو أديب

شاهد.. أديب لمعد برنامجه : مينفعش أجبلك توكتوك

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

محمد صلاح

شاهد .. تسريحة "صلاح" الجديدة تثير غضب جمهوره

أنغام وغنوة

أنغام توجه رسالة قصيرة إلى الجميع بخصوص شقيقتها "غنوة"

محمد صلاح

ماذا قالت صحيفة ألمانية عن "السلوك الإسلامي" لـ"صلاح"؟

في إندونيسيا

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة

عرب وعالم

ماليزيا: العثور على قطعة حطام في تنزانيا من الطائرة المفقودة
ماليزيا: العثور على قطعة حطام في تنزانيا من الطائرة المفقودة

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. الأجزاء الأولى المنتشلة لـ«الطائرة الإندونيسية المنكوبة»

#

مفاجآت جديدة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة

#

مقتل وإصابة 30 باصطدام شاحنة وحافلة ركاب بروسيا

#

مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة

الامارات

اليابان

صناعي

قمر

أكد مسئول في الطوارئ الإندونيسية، أن جميع ركاب الطائرة المنكوبة لقوا مصرعهم.

أعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ في إندونيسيا أن المعلومات تشير إلى عدم وجود ناجين في كارثة طائرة الركاب "ليون آير" التي تحطمت اليوم قبالة جزيرة جاوة بعد إقلاعها من جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الطوارئ لوكالة "نوفوستي": "تم العثور على جثة واحدة جرى إجلاؤها، ولقي الجميع حتفهم جراء الحادث".

فيما نقلت صحيفة Jakarta Post عن وزارة مالية إندونيسيا تأكيدها أن 20 من موظفيها كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وصباح اليوم، قال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في  إندونيسيا يوسف لطيف، في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".

وأضاف أن الاتصال فقد بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، لافتا إلى أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.

في حين أشار مسؤول في شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا، إلى أن "حطاما يعتقد أنه من الطائرة ويشمل مقاعد الطائرة عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية في بحر جاوة".

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم بوينغ قوله إن "الشركة على دراية بتقارير عن الحادث وهي تتابع الأمر عن كثب".

وقبل ذلك، أعلنت وزارة النقل الإندونيسية أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 189 شخصا بمن فيهم أفراد طاقمها.

وذكر موقع "فلايترادار" المتخصّص في تعقب مسارات الطائرات حول العالم أن الطائرة من طراز Boeing 737 ماكس-8، وأقلعت من العاصمة جاكرتا متّجهة نحو الجنوب الغربي ثم حوّلت وجهتها إلى الشمال الشرقي قبل أن تختفي فوق بحر جاوة في مكان غير بعيد عن الساحل.

وأفاد مسؤول في الشرطة الإندونيسية، بأن فرق الإنقاذ نجحت في العثور على حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية للركاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والرجاء المغربي
» بالصور.. مستقبل وطن يوزع حقائب المدرسية على طلاب مدارس السلام
» «صلاح» ينعى ضحايا تحطم طائرة رئيس نادى «ليستر سيتى»
» عقوبات قاسية من الأولمبية ضد الزمالك
» مفاجآت جديدة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» هنا شيحة: هكذا بدأت قصة حبي مع "أحمد فلوكس"
» تامر عبد المنعم يتصالح مع محمد فؤاد: الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي
» احذر .. المكملات الغذائية والشاي الأخضر قد يدمروا كبدك
» اكتشافات مذهلة داخل دير سانت كاترين
» سقوط طائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها بدقائق
» تعليق "أديب" على مصرع مالك نادي ليستر سيتي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس