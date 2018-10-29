"أجيرى" يعلن قائمة الفراعنة المحليين فى هذا الموعد

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قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب الفراعنة إعلان قائمة اللاعبين المحليين لمباراتى تونس يوم 16 نوفمبر المقبل فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، والإمارات الودية يوم 20 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن ينضم إلى قائمة اللاعبين كل من طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون وإسلام جابر لاعب الداخلية.

يذكر أن أجيرى ضم 11 لاعبًا محترفًا للمباراتين وهم ‏أحمد المحمدي "أستون فيلا الإنجليزي"، أحمد حجازي "وست بروميتش الإنجليزي"، محمد النني "أرسنال الإنجليزي"، محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"، محمود حسن تريزيجيه "قاسم باشا التركي"، عمرو وردة "باوك اليونانى"، محمد عواد "الوحدة السعودي"، سام مرسي "ويجان أتلتيك الإنجليزي"، حسين الشحات "العين الإماراتي"، علي غزال "فانكوفر الكندي"، عمرو طارق "أورلاندو سيتي الأمريكي".


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