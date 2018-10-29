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الإمارات تطلق أول قمر عربي الصنع

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إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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أطلقت الإمارات من اليابان اليوم الإثنين، القمر الاصطناعي "خليفة سات"، الذي حمله الصاروخ الياباني (H-IIA ) ليكون أول قمر عربي الصنع تطلقه الإمارات.

ويعتبر "خليفة سات" أول قمر يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

وسيقدم القمر صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما سيتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

واستغرق تصنيع القمر 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

من جهته قال فاروق الباز عالم الفضاء المصري إن انطلاق القمر الإماراتي خليفة سات، بأيدي مهندسين إماراتيين، إنجاز يؤكد أن العرب قادرون، وأن هذه الخطوة تمثل حدثا جيدا للمستقبل.

وشدد الباز، على أن صناعة القمر الإماراتي بأيد عربية إماراتية، يعطى الأمل للشباب بأنهم هم مستقبل هذا الوطن، ودافع للإنتاج والتخطيط والتفكير، لكل شباب الوطن العربي.

وتتلخص مهام "خليفة سات" في رصد الأرض ودعم جهود الإغاثة حول العالم وغيرها، ويعد هذا الحدث إنجازا سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم، وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية.


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