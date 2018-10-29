» «صلاح» ينعى ضحايا تحطم طائرة رئيس نادى «ليستر سيتى»

29 أكتوبر 2018 - 09:57 ص

نعى نجم المنتخب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، «محمد صلاح»، ضحايا تحطم الطائرة فيتشاي سريفادانا بربا، مالك نادي "ليستر سيتي الإنجليزي، والتي راح ضحياتها بجانب أربعة أشخاص آخرين.

وعبر لاعب ليفربول عن حزنه مغردًا في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ناعيا ضحايا حادث الطائرة، قائلاً: "يوم حزين لكرة القدم، صلاتي لعائلة وأصدقاء أولئك الذين توفوا بشكل مأساوي".

وأعلن ليستر سيتي الإنجليزي، وفاة مالكه التايلاندي فيتشاي، في الحادث الذي وقع أول أمس السبت الماضي، في محيط ملعب كينج باور.

وغادر مالك ليستر الملعب بطائرة مروحية عقب مباراة للفريق أمام وست هام في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

لكن الطائرة انفجرت بسبب عطل فني، بعد لحظات من إقلاعها، لتسقط في مرآب في محيط الملعب.