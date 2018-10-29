  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس "السيسى" بشأن الإسكان الاجتماعي

ماليزيا: العثور على قطعة حطام في تنزانيا من الطائرة المفقودة

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة

لاعبي المنتخب

"أجيرى" يعلن قائمة الفراعنة المحليين فى هذا الموعد

محمد مرسي

الباز عن مرسى: "خيبة كبيرة ومصر كانت متبهدلة"

البنك المركزي

المركزي يطرح سندات بـ1.7 مليار جنيه تعرف علي السبب

عمرو أديب

شاهد.. أديب لمعد برنامجه : مينفعش أجبلك توكتوك

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

محمد صلاح

شاهد .. تسريحة "صلاح" الجديدة تثير غضب جمهوره

أنغام وغنوة

أنغام توجه رسالة قصيرة إلى الجميع بخصوص شقيقتها "غنوة"

محمد صلاح

ماذا قالت صحيفة ألمانية عن "السلوك الإسلامي" لـ"صلاح"؟

المالية: آليات جديدة لتطوير أداء العاملين بالحكومة

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيسا وقيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«المالية» ترد.. حقيقة فرض «ضريبة المواريث»

#

المالية: لا ضريبة على المواريث

#

«المالية»: لا زيادات جديدة على السجائر

#

قرار مفاجئ من "المالية" للعاملين بالدولة

البنك المركزي

البنوك

خبير اقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذي جاء ليحل محل قانون "المناقصات والمزايدات" رقم 89 لسنة 1998، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة وحسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات  وعلى ابراهيم رئيس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقال د. معيط أنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال  تطوير بيئة العمل بهم وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي تحدث في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل تدريب العاملين ورفع كفاءة أدائهم حيث أن التطوير أصبح أمرًا حتميا يتطلب الاستفادة بالكوادر والكفاءات بمصالح وهيئات وزارة المالية فى الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة بما يحسن من وضعهم الوظيفى ويطور ادائهم بما يعود بالإيجاب على منظومة العمل .

وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة إنشاء كيان قوى وفعال ومتخصص يحتوى على الوظائف المماثلة فى الجهات المختلفة مما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها ، مؤكدًا على أنه من بداية العام القادم سيكون إلزامًا على كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا وذلك فى إطار استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال الوزير إن وزارة المالية يقع على عاتقها مسئوليات جسيمة ولديها كوادر وكفاءات قادرة علي الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الانجازات وأن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع لروح العمل الجماعي من القيادات والعاملين بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لها.

من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أننا نستهدف من تلك اللقاءات إتاحة الفرصة للقيادات والعاملين لعرض الأفكار والرؤى والاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول لهذه التحديات بما يسهم في الارتقاء بأداء وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية وبالتالي الارتقاء بوزارة المالية.


تقييم الموضوع:
شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية شاهد.. وزير المالية خلال اجتماعه مع قيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والرجاء المغربي
» بالصور.. مستقبل وطن يوزع حقائب المدرسية على طلاب مدارس السلام
» «صلاح» ينعى ضحايا تحطم طائرة رئيس نادى «ليستر سيتى»
» عقوبات قاسية من الأولمبية ضد الزمالك
» مفاجآت جديدة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» هنا شيحة: هكذا بدأت قصة حبي مع "أحمد فلوكس"
» تامر عبد المنعم يتصالح مع محمد فؤاد: الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي
» احذر .. المكملات الغذائية والشاي الأخضر قد يدمروا كبدك
» اكتشافات مذهلة داخل دير سانت كاترين
» سقوط طائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها بدقائق
» تعليق "أديب" على مصرع مالك نادي ليستر سيتي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس