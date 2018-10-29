اليوم.. "السيسي" يلتقى الرئيس الألمانى

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عبدالفتاح السيسي

الرئيس

البوندستاج

جيش الدفاع الألماني

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الإثنين برنامجه في برلين بلقاء مع الرئيس الألمانى فرانك  فالتر شتاينماير، بمقر الرئاسة الألمانية، كما يلتقي مع رئيس البرلمان الألمانى "البوندستاج" بمقر البرلمان.

و"البوندستاج" وهو الغرفة الأعلى ويوازى فى مصر مجلس النواب، ويعد جهة التشريع والرقابة على عمل الحكومة.

ويصدر النواب فى"البوندستاج" القرارات الخاصة بالميزانية الاتحادية ومهام جيش الدفاع الألماني في خارج البلاد.

ويقع البرلمان الألماني "البوندستاج"وسط العاصمة برلين بالقرب من بوابة براندنبورج الشهيرة، ويتقلد رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج" ثانى أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي.

كما يلتقي الرئيس السيسى، مع وزيرى الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادى الألمانى.

ويختتم الرئيس السيسى نشاطه اليوم، بلقاء مهم مع كبرى الشركات الألمانية، لبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر.

وكان الرئيس السيسى وصل ظهر أمس الأحد إلى برلين، واستهل نشاطه في مقر إقامته، بلقاء رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ورؤساء الشركات الأعضاء فى الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية، حيث تلقي دعوة للمشاركة فى أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن.


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