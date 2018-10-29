» عقوبات قاسية من الأولمبية ضد الزمالك

29 أكتوبر 2018 - 10:02 ص

تستعد اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، لإصدار قرارات جديدة ضد الزمالك بعدما تخلّف رئيسه عن المثول للتحقيق معه أمام اللجنة القضائية باللجنة أمس الأحد، للاستماع لأقواله فيما نُسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر باللجنة الأولمبية، إن تخلف رئيس نادى الزمالك عن المثول للتحقيق تسبب فى نقل كل مباريات الفرق الرياضية للنادى خارج النادى، كاشفًا عن أن الأيام المقبلة ستشهد فى الوقت نفسه حسم مصير رئيس الأبيض من التجميد بشكل رسمى وفقًا لما نشر بـ"الوطن"

وتابع سيتم منع الزمالك من اللعب على ملعبه فى المسابقات الرياضية، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لشطب رئيسه بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية.