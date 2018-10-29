  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس "السيسى" بشأن الإسكان الاجتماعي

ماليزيا: العثور على قطعة حطام في تنزانيا من الطائرة المفقودة

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة

لاعبي المنتخب

"أجيرى" يعلن قائمة الفراعنة المحليين فى هذا الموعد

محمد مرسي

الباز عن مرسى: "خيبة كبيرة ومصر كانت متبهدلة"

البنك المركزي

المركزي يطرح سندات بـ1.7 مليار جنيه تعرف علي السبب

عمرو أديب

شاهد.. أديب لمعد برنامجه : مينفعش أجبلك توكتوك

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

محمد صلاح

شاهد .. تسريحة "صلاح" الجديدة تثير غضب جمهوره

أنغام وغنوة

أنغام توجه رسالة قصيرة إلى الجميع بخصوص شقيقتها "غنوة"

محمد صلاح

ماذا قالت صحيفة ألمانية عن "السلوك الإسلامي" لـ"صلاح"؟

اقتصادى يوضح سيناريوهات سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى

آخر الأخبار

خبير اقتصادي
خبير اقتصادي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك

#

أعلى سعر للدولار فى البنوك

#

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

تعرف علي سعر الدولار بالبنوك اليوم

توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادي أن يُبقى البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية يوم 15 نوفمبر المقبل على أسعار الفائدة بوضعها، ورغم أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى استقرار التضخم عقب ارتفاعه بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال شهر يونيو الماضى لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى وهو ما يستدعى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى.

وأوضح الشافعى اليوم، أن التضخم الشهرى ارتفع لشهر سبتمبر 2018 بمعدل 2.6% عن شهر أغسطس السابق له، وذلك بعد أن بلغ الرقـم القيـاسـى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية خلاله 302.7 نقطة، مدعوما بزيادة فى اسعار الخضروات والفاكهة ، إذن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية.

كذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها إضافة إلى أن هناك رفع لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.

وأضاف الشافعى، إن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزى للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن فكرة أن يتجه البنك المركزى لرفع الفائدة 1%  فقط قد يكون طرح مستبعد حاليا وذلك لأن هذا التوجه سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون، ولعل التحدى الأبرز والأهم فى الفترة الحالية هو تحدى إدارة الدين العام للبلاد وعلاقته بأسعار الفائدة المرتفعة نسبيا فى الفترة الحالية، وهنا سنجد أن البنك المركزى المصرى فى مأزق واضح هو الابقاء على سعر الفائدة بوضعه الحالى وهو ما يزيد من الديون الحكومية، نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نسبيا، فكل 1 % فائدة رفعها البنك المركزى كانت تقريبا تكبد الحكومة ما بين حوالى 4 مليار جنيه ديون إضافية.

وتابع الخبير الاقتصادى، أن حدوث خفض فى سعر الفائدة سنجد أن هناك بعض رءوس الأموال التى جمعتها البنوك ستبدأ تنفلت مرة أخرى، إضافة إلى أن الحكومة لن تجد من يشترى أذون الخزانة الداخلية لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الفائدة المرتفعة، فاذا خفضت الحكومة الفائدة سيكون هذا فى طور التحدى الجديد للحكومة، من خلال البحث عن اليات ووسائل تمويل جديدة لسد عجز الموازنة، مثل التوجه إلى سوق السندات الخارجية والاقتراض بالعملة الصعبة، ولو حدثت الخطوة وخفض البنك الفائدة سنجد توسعات جديدة لشركات ومصانع القطاع الخاص وضخ استثمارات داخلية جديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والرجاء المغربي
» بالصور.. مستقبل وطن يوزع حقائب المدرسية على طلاب مدارس السلام
» «صلاح» ينعى ضحايا تحطم طائرة رئيس نادى «ليستر سيتى»
» عقوبات قاسية من الأولمبية ضد الزمالك
» مفاجآت جديدة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» هنا شيحة: هكذا بدأت قصة حبي مع "أحمد فلوكس"
» تامر عبد المنعم يتصالح مع محمد فؤاد: الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي
» احذر .. المكملات الغذائية والشاي الأخضر قد يدمروا كبدك
» اكتشافات مذهلة داخل دير سانت كاترين
» سقوط طائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها بدقائق
» تعليق "أديب" على مصرع مالك نادي ليستر سيتي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس