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في بنجلاديش..

السجن 7 سنوات لرئيسة وزراء سابقة لإدانتها في قضية فساد

عرب وعالم

خالدة ضياء
خالدة ضياء

وكالات- الدويني فولي

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قضت محكمة خاصة في بنجلاديش اليوم الإثنين، بسجن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء لمدة سبع سنوات؛ وذلك لإدانتها بإساءة استخدام السلطة كرئيس للوزراء في جمع مبلغ 375 ألف دولار أمريكي لصالح صندوق خيري - يحمل اسم زوجها الراحل - من مصادر غير معروفة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ضياء لم تحضر هذه الجلسة التي انعقدت في محكمة بالعاصمة داكا، موضحة أنها محتجزة حاليًا في مستشفى جامعة شيخ مجيب الطبية بالعاصمة عقب تدهور حالتها الصحية، حيث تقضي عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام في قضية منفصلة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن القاضي "إم دي أختر زمان" قضى أيضًا بسجن ثلاثة متهمين آخرين سبع سنوات لكل منهم لإدانتهم بتهمة جمع الأموال من مصادر غير معلنة.

وفي فبراير الماضي، قضت محكمة أخرى بسجن ضياء لمدة خمس سنوات في قضية فساد منفصلة، ويقول حزب ضياء إن الاتهامات الموجهة لها في القضيتين مدفوعة باعتبارات سياسية.

يشار إلى أن خالدة ضياء شغلت منصب رئيسة وزراء بنجلاديش خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1996 وكانت أول امرأة في تاريخ البلاد تتقلد هذا المنصب، ثم تولت المنصب مرة أخرى بين عامي 2001 و2006.

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