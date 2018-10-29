شوادر لبيع البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين بالقاهرة

29 أكتوبر 2018 - 10:15 ص

كلف النائب محمد ماهر حامد، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، أمناء أقسام الخليفة، ودار السلام، ومنشاه ناصر بإقامة شوادر لبيع البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين في إطار الخدمات العامة التي يقدمها الحزب.

وأوضح "ماهر"، أن الأمانة العامة بالقاهرة نجحت اليوم فى تنظيم عدد من الشوادر لبيع البطاطس بـ4، و5 جنية للكيلو وذلك بدوائر أقسام روض الفرج، السلام، حدائق القبة.

ومن جانبه أشار جمال أبو الفتوح أمين روض الفرج خلال التوزيع، إلى أن تلك الفاعلية ستستمر لعدة أيّام، مؤكدًا أن تحرك الحزب على مستوى محافظة القاهرة وفقًا الاستراتجية الموضوعة من قبل قيادات الحزب، والتى تستهدف تكثيف التواصل مع المواطنين.