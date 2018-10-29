خبر سار من الرئيس "السيسى" بشأن الإسكان الاجتماعي

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أكد هاني يونس، المتحدث باسم الإسكان الاجتماعي، أن طرح كراسات شروط الحجز بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، سيبدأ اعتبارًا من 31 أكتوبر.

وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الإعلان يضم 60 ألف وحدة سكنية موزعة على 9 مدن، منوهًا بأنه سيتم طرح وحدات غرفتين، ووحدات أخرى 3 غرف حتى يختار كل مواطن ما يناسبه.

وتابع المتحدث باسم الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تحملت 10 مليارات جنيه تكلفة إضافية بعد تحرير سعر الصرف، حيث وجه الرئيس السيسي بألا يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية جراء هذا القرار.

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