الأهلى يسلم تصاريح مباراة الترجي غدًا الثلاثاء

29 أكتوبر 2018 - 11:19 ص

طالبت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، الصحفيين والمصورين المكلفين من قِبَل مؤسساتهم بتغطية نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، التوجه لاستلام التصاريح الخاصة بالمباراة، فى الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء.

وترسل إدارة الإعلام بالنادي، قائمة بأسماء الصحفيين والمصورين لاتحاد الكرة، لمخاطبة هيئة ستاد الجيش ببرج العرب ومديرية أمن الإسكندرية؛ للتيسير على الزملاء في عملية الدخول والخروج، وأداء عملهم على الوجه الأمثل.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.