القبض على مرتكبى واقعة انفجار سيارة ضابط حلوان

29 أكتوبر 2018 - 11:28 ص

تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على مرتكبي واقعة سيارة حلوان.

وقالت مصادر مطلعة، إن خلافات شخصية السبب وراء الحادث، مشيرة إلى أن حادثا جنائيا وليس له علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد انفجار قنبلة وإصابة شخص، وبالفحص تبين أن الانفجار وقع داخل سيارة المقدم خالد مصطفى، أثناء استقلاله سيارته الخاصة، بمحيط جامعة حلوان، وتبين أن الانفجار نجم عن قنبلة بارود أسفرت عن إصابته بإصابات سطحية طفيفة، وتم نقل المصاب إلى المستشفي وتبين أن حالته مستقرة.