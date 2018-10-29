تعليق صادم من موقع ليفربول على تسريحة "صلاح"

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سلط موقع "ليفربول إيكو" الصادر بالإنجليزية، الضوء على تسريحة محمد صلاح الجديدة، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، لافتة إلى أن احتمال كبير أن يصبح النيولوك الجديد نذير شؤم على نجم الريدز، في تسجيل الأهداف.

وربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين تسريحة "صلاح" الجديدة وبين اللاعب الإسباني فرناندو توريس، منوهين بأن سجل الأخير في التهديف قد تغير تمامًا بعد قصته الجديدة، إذا لم يعد يسجل لسنوات طوال، متخوفين أن يحدث نفس الأمر مع "صلاح".

وذكر الموقع، في تقريره، أن النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أطلّ أمس الأحد، على معجبيه بـ"نيولوك جديد"، حيث ظهر بتصفيفة شعر لفتت الانتباه، وأثارت تفاعل مُتابعي السوشيال ميديا.

وانتشرت صور على تطبيق "إنستجرام" تظهر "صلاح" إلى جوار مصفف كوافير الرجال "Barbers No1 " الشهير، الذي أجرى قصات لنجوم كرة قدم عالميين، منهم "لاعب نادي باريس سان جيرمان، نيمار، ونادي برشلونة الإسباني كوتنيو، وزميل صلاح في ليفربول البرازيلي فرمينو"، وآخرون من مشاهير الكرة.

يبدو أن محمد صلاح سوف يظهر بـ"نيولوك" جديد في مبارياته المقبلة مع نادي أرسنال الإنجليزي، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

في المقابل، أثارت الصورة والإطلالة الجديدة لـ"صلاح" ضجة بين معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا علق البعض أنه "لا يوجد اختلاف بين مظهر صلاح القديم ومظهره الجديد".

بينما كتب آخر "أن الأمر يمكن إصلاحه بطريقة أو بأخرى، فيمكننا وضع بعض الجل في الجزء الأوسط ورفعه قليلا يا الله مو ماذا فعلت بنفسك، فأنا أحببت شعره من قبل".

فيما قال آخر: "إن صورة صلاح ليست حقيقة، بل فوتوشوب"، بل حتى أن أحد الناشطين ذهب إلى أبعد حد ليشير إلى أن قصة مو الأخيرة قد تكون خطوة سيئة لمسيرته المهنية.

وكتب حساب يدعي "جاف": "أن آخر مرة حصل فيها توريس، نجم أتلتيكو مدريد، على قص شعر جديدة لم يسجله لسنوات".

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد أحرز هدفًا في مرمى كارديف فى منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

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