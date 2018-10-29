» بالفيديو.. إليسا تؤدي وصلة رقص فى عيد ميلادها

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أدت المطربة اللبنانية إليسا وصلة رقص احتفالا بعيد ميلادها الـ46 على أنغام أغنية "وحشتوني".

وساد الاحتفال بعيد ميلاد "أليسا" جو مليء بالبهجة والسعادة بين كل الحضور، وقامت بنشر مقطع فيديو لبعض أجزاء من الاحتفال.

وكانت إليسا قد كتبت بهذه المناسبة عبر حسابها على تويتر قائلة: "هذا عيد ميلاد خاص جدا بالنسبة لى لجميع الأسباب الممكنة، وأشعر بالامتنان لأنى محاطة بأناس رائعين، تحية إلى الصحة والسعادة".

وتابعت: "لا يمكنني العثور على كلمات للتعبير عن مدى سعادتي بكل الهدايا والأمنيات، لقد جعلتم عيد ميلادي يومًا مميزًا للغاية، ذو مغزى، احتفالًا أنعم بعيشه".

شاهد الفيديو..


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