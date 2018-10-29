الزراعة عن حظر تداول الدواجن الحية: "ليس قرارًا وزاريًا"

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علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أزمة حظر تداول الدواجن الحية، مؤكدا أن هذا ليس قرارًا وزاريًا، ولكنه قانون غير مفعل منذ عام 2009  وتوقف عقب ثورة 25 يناير كغيره من القوانين.

وعن  سبب صدور هذا القانون  قال «عبد الدايم» هذا القانون هدفه المحافظة على الثروة  الداجنة فى مصر بعد ضربها من أنفلونزا الطيور والتى قضت على صناعة الدواجن.

 وأضاف «عبد الدايم» خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten " اليوم الإثنين، أنه كان لابد من المحافظة على الإنجاز الذى حدث على صناعة الثروة الداجنة في مصر ومنع ضربها بأى فيروسات، مشيرا إلي أن  أن محلات بيع الطيور الحية المتواجدة في بعض المناطق أحد أسباب انتشار الفيروسات وعدم السيطرة عليها.

وأستكمل: "تربية الدواجن على أسطح المنازل مخالف بيئيا، مبيناً أنه فى صدد تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية بعد توفيق عناصر المنظومة حتى لا يضار أحد".

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