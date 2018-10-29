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النيابة الإدارية تعاقب مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة

قضايا وحوادث

النيابة الادارية
ارشيفية

شيماد السيد

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النيابة الادارية

حدائق القبة

الادارة التعليمية

عاقبت النيابة الإدارية قسم ثان تعليم برئاسة المستشار طلال جمال الدين فى القضية رقم 372 لسنة 2017  السيد.ع. القائم بتسيير أعمال مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة والشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة والمتهم بالنصب والاحتيال بخصم يومين من راتبه فى البلاغ المقدم ضده من مديرة التعليم الابتدائي بحدائق القبة مايسة عبد الفتاح والتى تتهمة بسبها وقذفها بألفاظ نابية عندما واجهته بتلقى شكاوى من أولياء أمور التلاميذ ضده تتهمه بجمع أموال تتراوح ما بين 2000 إلى ثلاثة آلاف جنيه كإتاوة  نظير قبول أبنائهم فى المدرسة  والاستيلاء على هذه  الأموال لحسابه وتوزيع  جزء من هذه الأموال على كبار مسؤلي الإدارة التعليمية بحدائق القبة لغض الطرف عن أعمال المشينة.

وقد وصفت النيابة الإدارية فى مذكرة الإحالة أن المتهم لم يراع كرامة الوظيفة وحسن سمعتها وأنه تحدث بطريقة غير لائقة مع رؤسائه وتعبر هذه هى الإدانة الرابعة للمستريح  حيث صدر حكم بسجنه عامين مع الشغل من محكمة جنح حدائق القبة بتهمة النصب والاحتيال كما سبق للنيابة الإدارية معاقبته بخصم عشرة أيام من راتبه لمخالفته واجبه الوظيفى والقيام بأعمال التجارة بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 100 لسنة 2017 وتحقق معه النيابة الإدارية حاليًا فى القضية رقم 442 لسنة 2018 بتهمة التهرب من سداد الضرائب فى  تجارة المواسير والتى بلغ حجم تعاملته بها أكثر من  15 مليون جنية بالإضافة إلى تهربه من سداد ضرائب عن 6 محلات سوبر ماركت منهم 3 فى منطقة زهراء مدينة نصر و3 آخرين فى المرج الجديدة بجوار موقف السيارات وذالك وفقًا لتقرير مباحث التهرب الضريبى فى البلاغ رقم 198 لسنة 2017  والتى تم تقديم نسخة منه للنيابة الإدارية ويحاكم حاليا فى قضايا نصب واحتيال ورغم  أن بثينة كشك مديرة الإدارة التعليمة بحدائق القبة السابقة أصدرت قرارا بإبعاده عن منصب مدير المدرسة باعتباره أنه أساء إلى المهنة وتعددت الشكاوى ضده.

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